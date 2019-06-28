Накануне Яна Рудковская сообщила, что в ее доме поселился полтергейст. Наконец, продюсер рассказала, на что ей пришлось пойти, чтобы избавиться от злых духов. Звезда выложила на эту тему новый пост в Instagram.

Накануне Яна Рудковская сообщила, что в ее доме поселился полтергейст. Наконец, продюсер рассказала, на что ей пришлось пойти, чтобы избавиться от злых духов. Звезда выложила на эту тему новый пост в Instagram.Знаменитость сообщает, что у нее побывал священник Дмитрий, который снял глаз. По ее словам, привидения пока затаились. "Мы уже к этому стали спокойно относиться и даже с юмором", – поделилась супруга Плющенко.Дальше речь пошла о тизере на новый клип Димы Билана, не менее мистический, чем вся эта история. Автором видео стал Александр Гудков, который, по словам Рудковской, сценарий с ней не согласовывал, а делал все сам. "Так вот я стою на своем, как Зоя Космодемьянская. Высшие силы, совпадение или случайность!", – доказывает Яна.Продюсер уверяет, что не причастна к этому, и уж точно это не пиар-ход. "Не мой стиль белыми нитками на черном сукне", – добавила светская львица.Многие рассвирепели, услышал такую аналогию. "Не дали ли вы маху, сравнив себя с героиней войны?!", "Причем тут Зоя Космодемьянская? Что за бред вы здесь несете? Не трогайте героев войны. Это подло!", – возмущались разгневанные подписчики."Сравнение с Зоей Космодемьянской – кощунство! Она умерла мучительной смертью!", – высказалась рассерженная пользователь сети.Поклонники, переживающие за спокойствие Яны, решили открыть ей глаза на происходящее. "Не смешите про сглаз! Это священник вам сказал?! Тогда он вас обманул, а денежку явно в карман не забыл положить", "Советую пригласить хорошего колдуна, он почистит ваш дом, поставит защиту и будет вам счастье. Священник тут бессилен", – поделились знатоки.