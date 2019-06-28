В Москве задержан директор департамента развития компании Рольф Анатолий Кайро. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили его.

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу автодилера.Напомним, 27 июня в московских и петербургских офисах "Рольфа" прошли обыски. Следственный комитет РФ подозревает главу компании Сергея Петрова и ряд топ-менеджеров в выводе денег за рубеж. Они организовали фиктивную сделку по покупке акций "Рольф Эстейт" по завышенной цене, после чего перевели 4 миллиарда рублей кипрской компании "Панабел Лимитед". В последствии эти деньги разошлись по иностранным компаниям, принадлежащим Петрову."Рольф" – один из крупнейших поставщиков автомобилей в России. По оценкам СМИ, состояние главы компании составляет 900 миллионов долларов.