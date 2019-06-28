В Осаке состоялось заседание лидеров стран БРИКС. Во время заседания президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в глобальной экономике.

В Осаке состоялось заседание лидеров стран БРИКС. Во время заседания президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в глобальной экономике. Международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста, отметил российский лидер. Он заявил, что на нее все более и более влияет протекционизм, а также политически мотивированные барьеры и ограничения.Путин отметил также низкие показатели деловой активности, рост мирового долга, высокую волатильность на мировых рынках – сырьевых, валютных, финансовых. Инициативная роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития должна в данных условиях принадлежать странам БРИКС, считает Путин. Это формирование должно производиться на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран, отметил он.По словам российского президента, необходимо искать совместные решения, которые могут стать основой для обсуждения в более широком кругу стран, передает РИА Новости.Владимир Путин отметил также, что БРИКС необходимо добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы усилить в нем влияние развивающихся стран и стран с формирующимися экономиками. Президент России также призвал страны БРИКС активнее пользоваться национальными валютами в международных расчетах. Он назвал перспективной совместную работу в данном направлении.Коснулся президент РФ и попыток разрушить Всемирную торговую организацию или занизить ее роль. Они недопустимы, отметил Путин. Он считает, что в рамках ВТО следует условиться о сотрудничестве в отраслях электронной коммерции и финансовых интернет-операций, а также зафиксировать нормы взаимодействия в области развития инфраструктуры, инвестиций и услуг.