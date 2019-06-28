Шумиха вокруг Бари Алибасова не утихает. Журналисты добрались до врача, который лечил отравившегося чистящим средством музыкального продюсера.

Шумиха вокруг Бари Алибасова не утихает. Журналисты добрались до врача, который лечил отравившегося чистящим средством музыкального продюсера.Казалось бы, в истории с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб наконец поставлена точка после того, как его сын обнародовал выписку из клиники, где проходил лечение продюсер. Предполагалось, что после предоставления на суд общественности бумаги наконец уляжется скандал, возникший в результате сообщений, будто отравление Бари Алибасова – постановка.Но не тут-то было. Вначале независимый эксперт усомнился в поставленном диагнозе, дескать, "ожог пищевода 3-4 степени" оказался не подтвержден результатами анализов, кроме того, в медкарте нашли прочие нестыковки, а тут еще подлил масла в огонь и лечащий врач Бари Алибасова."Если вы свяжетесь с заведующим отделением, в котором был отец, это реанимация, токсикология, Михаил Михайлович его зовут, он вам все расскажет. Я дам согласие, не проблема. Сегодня же заеду в Склиф и дам согласие комментировать прессе весь процесс лечения", – говорил журналистам сын Бари Алибасова.Репортеры связались с тем самым доктором Михаилом Михайловичем (скорее всего, речь идет о Михаиле Поцхверии -заведующем научным отделением лечения острых отравлений), но тот оказался крайне категоричен. В частности, он отказался говорить о диагнозе , несмотря на разрешение его сына. "Кто мне дал разрешение? Бари-младший? А он какое право имеет мне давать или не давать. При чем тут родственники? Я ни с кем не собираюсь общаться, это тайна пациента", – отрезал медик.Он заявил, что не имеет права давать комментарии о состоянии больного. "Если вы хотите официальный комментарий, звоните в департамент здравоохранения – и они уже дают разрешения с согласия родственников. Каждое мое слово будет использовано против меня, так что извините ради бога", – заявил Михаил Михайлович журналистам .