Нападающий санкт-петербургского Зенита Антон Заболотный в текущее трансферное окно покинет Санкт-Петербург и переберется на юг России – в Сочи, где будет выступать за местный одноименный клуб.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Антон Заболотный в текущее трансферное окно покинет Санкт-Петербург и переберется на юг России – в Сочи, где будет выступать за местный одноименный клуб.По итогам переговоров клубами была достигнута принципиальная договоренность. Кроме того, по тому же маршруту проследует еще один игрок сине-бело-голубых – защитник Иван Новосельцев, сообщает "Спорт-экспресс". Оба футболиста согласились на вариант с продолжением карьеры в клубе-новичке российской премьер-лиги.Заболотный в минувшем сезоне принял участие в 30 встречах "Зенита" во всех турнирах, забив три гола. Новосельцев же прошлый сезон провел в аренде в "Ростове", где провел 24 матча и забил один гол.