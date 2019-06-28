Андрей Малахов потерял форму. Раньше телеведущий хвастался
стальным прессом. Однако на снятом его женой видео шоумен демонстрирует
обвисший живот.
Андрей Малахов потерял форму. Раньше телеведущий хвастался
стальным прессом. Однако на снятом его женой видео шоумен демонстрирует
обвисший живот.
Ролик с уставшим Андреем Малаховым появился в Instagram его супруги Натальи
Шкулевой. Зрителям ясно видно, что шоумен далеко не в лучшей своей форме. На
кадрах – ничего похоже на видео и фото, которые сам 47-летний Малахов раньше
снимал в спортзале, демонстрируя поклонникам накачанные бицепсы и пресс.
Выпирающий живот Андрея Малахова попал в кадр, видимо,
случайно. Наталья Шкулева сняла телеведущего, когда вернувшийся из командировки
усталый шоумен ужинал. Малахов с обнаженным торсом стоя ел из тарелки котлет,
приготовленные для сына Саши.
"Ночь. Муж пришел из командировки и ест котлеты Саши",
– комментирует за кадром Шкулева. На вопрос супруги, что же завтра будет есть
ребенок, отвечает: "Хлеба поест".
с 1992 года работал на Первом канале, более
10 лет был ведущим программы "Пусть говорят". Сейчас шоумен ведет
программу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия".
Свадьба Андрея Малахова и Натальи Шкулевой состоялась в 2011 году в Версальском
дворце, в Париже. Сын Александр родился у них в 2017 году, напоминает Cosmopolitan.