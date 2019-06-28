Андрей Малахов потерял форму. Раньше телеведущий хвастался стальным прессом. Однако на снятом его женой видео шоумен демонстрирует обвисший живот.

Андрей Малахов потерял форму. Раньше телеведущий хвасталсястальным прессом. Однако на снятом его женой видео шоумен демонстрируетобвисший живот.Ролик с уставшим Андреем Малаховым появился в Instagram его супруги НатальиШкулевой. Зрителям ясно видно, что шоумен далеко не в лучшей своей форме. Накадрах – ничего похоже на видео и фото, которые сам 47-летний Малахов раньшеснимал в спортзале, демонстрируя поклонникам накачанные бицепсы и пресс.Выпирающий живот Андрея Малахова попал в кадр, видимо,случайно. Наталья Шкулева сняла телеведущего, когда вернувшийся из командировкиусталый шоумен ужинал. Малахов с обнаженным торсом стоя ел из тарелки котлет,приготовленные для сына Саши."Ночь. Муж пришел из командировки и ест котлеты Саши",– комментирует за кадром Шкулева. На вопрос супруги, что же завтра будет естьребенок, отвечает: "Хлеба поест".с 1992 года работал на Первом канале, более10 лет был ведущим программы "Пусть говорят". Сейчас шоумен ведетпрограмму "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия".Свадьба Андрея Малахова и Натальи Шкулевой состоялась в 2011 году в Версальскомдворце, в Париже. Сын Александр родился у них в 2017 году, напоминает Cosmopolitan.