Пострадавшие дети в возрасте 9 и 7 лет не сразу рассказали родным о случившемся

Пострадавшие дети в возрасте 9 и 7 лет не сразу рассказали родным о случившемсяЖителя Гусь-Хрустального района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении четверых маленьких детей.27-летний мужчина высматривал детей на улице, привлекал их внимание, обещал сладости, а затем, используя беспомощность малышей, насиловал их.Пострадавшие дети в возрасте 9 и 7 лет не сразу рассказали родным о случившемся.По результатам экспертизы мужчину признали страдающим расстройством сексуального предпочтения и нуждающимся в принудительном лечении у психиатра.Ему назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу семей потерпевших детей с него взыскали моральную компенсацию.Кроме того, следователи выявили дополнительные эпизоды противоправного поведения мужчины, который через соцсети знакомился с детьми, переписывался с ними и отправлял фото интимного содержания.