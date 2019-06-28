Подозреваемая в хищении 200 000 рублей была задержана полицейскими через несколько дней после поступившего сообщения.

В середине июня текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району поступило сообщение о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении 90-летнего местного жителя. Сотрудникам полиции пожилой мужчина рассказал, что к нему в дом приходила женщина, которая представилась социальным работником и, рассказав о, якобы, надбавке к пенсии и проводимой денежной реформе убедила пенсионера в необходимости обмена денежных купюр. После ухода «соцработницы» дедушка обнаружил, что в конверте, который она передала в процессе обмена, находятся газетные листы.В результате противоправных действий злоумышленницы пенсионер лишился 200 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и следователи в течение нескольких дней после поступившего в полицию сообщения проводили необходимые мероприятия, в том числе, устанавливали приметы внешности и маршрут передвижения злоумышленницы.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. 48-летнюю фигурантку, ранее судимую за аналогичные преступления, полицейские задержали на территории соседнего района. В содеянном она созналась.Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантки.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.