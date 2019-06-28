Подозреваемая в хищении 200 000 рублей была задержана полицейскими через несколько дней после поступившего сообщения.
В середине июня текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району поступило сообщение о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении 90-летнего местного жителя. Сотрудникам полиции пожилой мужчина рассказал, что к нему в дом приходила женщина, которая представилась социальным работником и, рассказав о, якобы, надбавке к пенсии и проводимой денежной реформе убедила пенсионера в необходимости обмена денежных купюр. После ухода «соцработницы» дедушка обнаружил, что в конверте, который она передала в процессе обмена, находятся газетные листы.
В результате противоправных действий злоумышленницы пенсионер лишился 200 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и следователи в течение нескольких дней после поступившего в полицию сообщения проводили необходимые мероприятия, в том числе, устанавливали приметы внешности и маршрут передвижения злоумышленницы.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. 48-летнюю фигурантку, ранее судимую за аналогичные преступления, полицейские задержали на территории соседнего района. В содеянном она созналась.
Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантки.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.