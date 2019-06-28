Неизвестный похитил у российского бизнесмена азербайджанского происхождения часы Richard Mille. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Между тем СМИ сообщают, что часы были репликой.

Неизвестный похитил у российского бизнесмена азербайджанского происхождения часы Richard Mille. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Между тем СМИ сообщают, что часы были репликой.На испанском острове Ибица российский предприниматель стал жертвой дерзкой кражи. Во время прогулки с другом к нему подошел неизвестный и нанес несколько ударов, после чего отобрал часы. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.Злоумышленник похитил наручные часы Richard Mille 50-03 McLaren F1, стоимость которых оценивается в восемьдесят миллионов рублей, пишут "Аргументы недели". Позднее осведомленный источник рассказал, что грабитель забрал реплику часов. Примерная цена аксессуара – 82 000 рублей, уточняет издание со ссылкой на источник.Напомним, что часы Richard Mille считаются одними из самых дорогих в мире. Они отличаются небольшим весом – менее 40 граммов. Создатели аксессуара рассказали, что вдохновением для них послужили автомобили команды McLaren "Формулы-1". Часы выпустили ограниченным тиражом в 75 экземпляров.