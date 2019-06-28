Эллисон Уильямс рассталась с супругом. Голливудская звезда прожила в браке с бизнесменом Рики ван Вином 4 года. Бывшие супруги разошлись на удивление мирно.

Эллисон Уильямс рассталась с супругом. Голливудская звезда прожила в браке с бизнесменом Рики ван Вином 4 года. Бывшие супругиразошлись на удивление мирно.31-летняя актриса Эллисон Уильямс и 38-летний бизнесмен Рикиван Вин решили остаться друзьями. Такое заявление бывших супругов выделяется нафоне других громких разводов в Голливуде, большинство из которых сопровождаетсяскандалами и дележом имущества.Поклонники актрисы в шоке. Отношения в этой паре считалиидеальными: Эллисон Уильямс встречалась с Рики до свадьбы четыре года, проверяясвои чувства. На свадьбе звездной четы в 2015 году гуляли Кэти Перри, Том Хэнкси Энди Конн.Но сказка закончилась – правда, без обычных в Голливудегромких скандалов. О причинах расставания супруги не сообщают. У них общий домв районе Челси в Нью-Йорке, который стоит 2 миллиона долларов – однако и, и Рики ван Вин съехали оттуда и живут раздельно."С взаимной любовью и уважением мы приняли решениерасстаться как пара. Мы благодарны за дружбу, которая есть и будет между нами",– заявила Уильямс. Возможно, в этом случае обошлось без конфликтов еще ипотому, что у пары нет детей. Хотя , запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Девчонки", ранее заявляла, что мечтаетбыть матерью – не оставляя при этом карьеру в кино, пишет Cosmopolitan.