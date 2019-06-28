Эллисон Уильямс рассталась с супругом. Голливудская звезда прожила в браке с бизнесменом Рики ван Вином 4 года. Бывшие супруги
разошлись на удивление мирно.
Эллисон Уильямс рассталась с супругом. Голливудская звезда прожила в браке с бизнесменом Рики ван Вином 4 года. Бывшие супруги
разошлись на удивление мирно.
31-летняя актриса Эллисон Уильямс и 38-летний бизнесмен Рики
ван Вин решили остаться друзьями. Такое заявление бывших супругов выделяется на
фоне других громких разводов в Голливуде, большинство из которых сопровождается
скандалами и дележом имущества.
Поклонники актрисы в шоке. Отношения в этой паре считали
идеальными: Эллисон Уильямс встречалась с Рики до свадьбы четыре года, проверяя
свои чувства. На свадьбе звездной четы в 2015 году гуляли Кэти Перри, Том Хэнкс
и Энди Конн.
Но сказка закончилась – правда, без обычных в Голливуде
громких скандалов. О причинах расставания супруги не сообщают. У них общий дом
в районе Челси в Нью-Йорке, который стоит 2 миллиона долларов – однако и
, и Рики ван Вин съехали оттуда и живут раздельно.
"С взаимной любовью и уважением мы приняли решение
расстаться как пара. Мы благодарны за дружбу, которая есть и будет между нами",
– заявила Уильямс. Возможно, в этом случае обошлось без конфликтов еще и
потому, что у пары нет детей. Хотя , запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Девчонки", ранее заявляла, что мечтает
быть матерью – не оставляя при этом карьеру в кино, пишет Cosmopolitan.