Звезда сериала Молодежка вышла замуж. 28-летняя актриса Мария Иващенко похвасталась кадрами с бракосочетания.

Звезда сериала "Молодежка" вышла замуж. 28-летняя актриса МарияИващенко похвасталась кадрами с бракосочетания.Торжественное мероприятие состоялось 26 июня. Знаменитость иее возлюбленный, Станислав Раскачаев, расписались в Хамовническом ЗАГСе Москвы.Мария Иващенко из сериала "Молодежка" призналась, чтокарантин стал отличной проверкой чувств. "Теперь мы – семья!" – заявила актрисав соцсетях. Также звезда теленовеллы опубликовала фото, на котором она и ееизбранник демонстрируют обручальные кольца на безымянных пальцах.После этого в аккаунте Иващенко появился еще один свадебный кадр.По словам знаменитости, он сделан профессиональным фотографом. На фото Марияпрячется за спиной у новоиспеченного супруга. Актриса нежно обнимает избранниказа плечи.27 Июн 2020 в 6:19 PDTПодписчики искренне порадовались за влюбленных. МарияИващенко получила много теплых поздравлений."Пусть брак будет для вас свещенным! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Афигеть Робятки!!!!Вот это новости! Я вас поздравляю от всей души! Держитесь крепче, неситесьшибче, верьте бескрайне, дерзайте вместе)) жаркие объятия!❤️", "Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже исчастливая семья. От души желаю неугасаемых и нежных чувств, постоянного благаи радости в вашем доме, взаимной поддержки и понимания во всем! Совет далюбовь.💕", – писали поклонникизвезды.26 Июн 2020 в 1:28 PDTНапомним,Мария Иващенко известна не только ролью Алины Морозовой в сериале"Молодежка". Актриса принимала участие в озвучивании фильмов о Гарри Поттере. Голосомдевушки говорит героиня Полумну Лавгуд. Кроме того, Мария играла в мюзиклах: "MammaMia!", "Обыкновенное чудо", "Алые паруса".