Ольга Хохлова, член Совета Федерации РФ от Владимирской области: «Сегодня я пришла на избирательный участок и проголосовала «за» – поддержала поправки в конституцию – потому что я – за

Ольга Хохлова, член Совета Федерации РФ от Владимирской области: «Сегодня я пришла на избирательный участок и проголосовала «за» – поддержала поправки в конституцию – потому что я – за будущее нашей страны. Над поправками к Конституции работали ведущие юристы нашей страны, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители гражданского общества. И вы знаете, что каждый