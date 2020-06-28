Николай Цискаридзе в своем инстаграм-аккаунте опубликовал пост, в котором обвинил Большой театр в оскорблении памяти великого танцора Николая Фадеечева. Балетмейстер несколько дней назад ушел из жизни.

Николай Цискаридзе в своем инстаграм-аккаунте опубликовал пост, в котором обвинил Большой театр в оскорблении памяти великого танцора Николая Фадеечева. Балетмейстер несколько дней назад ушел из жизни.Артист отметил, что преподаватель отдал сцене 70 лет. Он был партнером Галины Улановой и Майи Плесецкой, а также вырастил не одно поколение танцоров. Николай Цискаридзе нежно любил преподавателя и тяжело переживает его уход.Из-за пандемии коронавируса на похороны Николая Фадеечева приглашены только родные и сотрудники Большого театра. Об этом танцовщику сообщили по электронной почте. Однако внимание артиста привлекла ошибка в написании фамилии балетмейстера. Автор письма, видимо, опечатался, и в итоге получилось, что прощаться будут с Николаем Борисовичем Фадеичевым.27 Июн 2020 в 2:55 PDTЦискаридзе считает подобную ошибку – неуважением и наплевательским отношением к памяти выдающегося педагога, который всю жизнь проработал в Большом. Танцор также не понимает, почему в официальных аккаунтах театра смерть легендарного преподавателя прошла практически незамеченной."В день похорон вы показываете фотографию цветочков на фоне театра и проводите лотерею.... Как такое может быть, я отказываюсь верить.. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – негодует Николай Цискаридзе.