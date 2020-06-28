Российский нападающий Локомотива Федор Смолов, выступающий на правах аренды за Сельту, отметился голом в матче 32-го тура чемпионата Испании против Барселоны.

Российский нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту", отметился голом в матче 32-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий гостей Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. 30-летний россиянин сравнял счет в игре на 50-й минуте, забив с передачи Окая Йокушлу.Для Смолова этот мяч стал вторым за испанскую команду. Впервые в составе "небесных" Федор отличился голом в феврале, когда забил в ворота мадридского "Реала" на седьмой минуте встречи.