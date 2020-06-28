Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич в воскресенье, 28 июня, пройдет медицинский осмотр в каталонской Барселоне. После этого состоится трансфер 30-летнего боснийского футболиста в стан сине-гранатовых.

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич в воскресенье, 28 июня, пройдет медицинский осмотр в каталонской "Барселоне". После этого состоится трансфер 30-летнего боснийского футболиста в стан "сине-гранатовых".О медосмотре Пьянича в "Барселоне" сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте. Ранее стало известно, что "сине-гранатовые" заплатят за боснийца 60 миллионов евро, не считая бонусов.Напомним, что в обратном направлении отправился полузащитник "Барселоны" Артур. В эти выходные бразильский футболист также пройдет медобследование в "Ювентусе".