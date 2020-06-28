Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает повторного закрытия границ внутри Шенгенской зоны.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает повторного закрытия границ внутри Шенгенской зоны в случае вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 в каком-нибудь регионе ЕС. Об этом министр заявил в субботу в интервью агентству ДПА."Не исключено, что придется вновь закрыть границы", — отметил министр.В случае второй волны пандемии COVID-19 такое решение будет приниматься в Европейском союзе коллегиально, сказал Маас.В марте этого года европейские страны закрыли границы для туристов в одностороннем порядке, пишет ТАСС. С 15 июня почти все внутренние границы в ЕС открыты для пересечения.Всемирная организация здравоохранения признала новый тип коронавируса опасным для всего человечества.