Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о желании стать президентом страны. Он отметил, что на следующих президентских выборах в 2024 году выдвигать свою кандидатуру не будет, а вот в 2029 году — вполне возможно.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о желании стать президентом страны.Он отметил, что на следующих президентских выборах в 2024 году выдвигать свою кандидатуру не будет, а вот в 2029 году — вполне возможно."Если не забудете фамилию Ляшко, потому что эпидемию COVID-19 мы точно преодолеем за этот период", — отметил замминистра, слова которого цитирует РИА Новости.Не отказался бы Ляшко и от поста мэра Киева. "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение", — сказал он.В данный же момент мысли главного санврача Украины сосредоточены на том, как преодолеть пандемию коронавируса, а также на том, как организовать летний отдых.По данным международного ресурса Worldometers, всего на Украине выявлено 42 065 случаев заражения, 18 701 человек выздоровел, 1 110 умерли. Между тем в Киеве за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало самым большим показателем прироста с момента начала пандемии.