С судна спасли 30 человек.

Катамаран с 30 отдыхающими сел на мель на водохранилище в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщает .Сообщение о происшествии поступило от отдыхающих на берегу, на место прибыли сотрудники спасательной станции.«С катамарана на Гусь-Хрустальном водохранилище спасли 30 человек, в том числе 12 детей»,- пояснили в МЧС.В администрации города отметили, что у владельца катамарана не было лицензии на перевозку людей, с ним работают полицейские, сотрудники прокуратуры и госинспекции по маломерным судам.