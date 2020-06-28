Телеведущая призналась, что, работая над программой Ревизорро сильно рисковала. Елена Летучая получала угрозы, поэтому была вынуждена передвигаться с охраной.

Телеведущая призналась, что, работая над программой"Ревизорро" сильно рисковала. Елена Летучая получала угрозы, поэтому былавынуждена передвигаться с охраной.По словам знаменитости, в какой-то момент ситуация настольковышла из-под контроля, что ее тогда еще будущий муж, Юрий Анашенков, решил вмешаться. Именно избранник настоял на том, чтобы Летучую вездесопровождали телохранители.Во время съемок московского сезона шоу "Ревизорро" Юрийпосадил Лену перед собой и попросил взять перерыв. Мужчина всерьез опасался зажизнь и здоровье любимой.По словам Летучей, в тот период она была как белка в колесе –постоянно что-то снимала. "Хотя я просто падала от усталости в обморок лицом окафель", – призналась знаменитость и добавила, что на ее подбородке более 40 швов.Теледива всегда соглашалась с доводами любимого, но ничего поделатьне могла. Знаменитость решила для себя: либо она раскрывает зрителю всю правду,при этом сильно рискуя, либо вообще отказывается от работы.Летучая оберегает собственнуюрепутацию и не хочет терять доверие аудитории. Елена отметила, что у шоу "Летучий надзор", которое онаведет сегодня, немного другой формат, однако от привычки добираться до самойсути она не отказалась.25 Июн 2020 в 11:13 PDTЗнаменитость подчеркнула, что в прошлом, работаяфинансистом, такой страсти к своему делу не испытывала. Телевидение преобразило. Теледива предположила, что была бы отличным военным корреспондентом.От карьеры репортера горячих точек ее удерживает семья.