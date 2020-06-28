В тот момент, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко посещал парад Победы в Москве, в столице его страны Минске возникли проблемы с водопроводной водой. Политик отметил, что проблему удалось оперативно решить благодаря жесткой дисциплине.

В тот момент, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко посещал парад Победы в Москве, в столице его страны Минске возникли проблемы с водопроводной водой. Политик отметил, что проблему удалось оперативно решить благодаря жесткой дисциплине.Резкое ухудшение качества воды и неприятный запах жители двух районов и соседних кварталов ощутили 24 июня. О произошедшем Александру Лукашенко сообщили уже после того, как он вернулся из Москвы."Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну", – заметил белорусский лидер. Таким образом он намекнул на необходимость жесткого контроля за населением. Также политик рассказал о том, как удалось решить проблему.Возникающие в Белоруссии проблемы невозможно решить, просто "залив" их нефтедолларами, объяснил Александр Лукашенко. Причина проста – их в встране попросту нет. Единственный выход – соблюдение железной дисциплины."Я к чему это говорю: диктатура – это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура – хорошо", – весьма прозрачно намекнул Александр Лукашенко. В качестве подобного рода проблем он назвал не только проблемы с водопроводом, но и мировую пандемию и другие вызовы.Напомним, вся страна готовится к проведению выборов президента Белоруссии. Они должны состояться 9 августа 2020 года. При этом в СМИ появляются сообщения о рекордно низком рейтинге Александра Лукашенко и росте протестных настроений. Тем временем у главных конкурентов действующего белорусского лидера и их родственников неожиданно возникают серьезнейшие проблемы с законом.