На протяжении долгого времени мама Елены Малышевой пытается побороть смертельный вирус. О том, что родственница телеведущей подцепила коронавирус стала известно после того, как она оказалась в реанимации.

На протяжении долгого времени мама Елены Малышевой пытается побороть смертельный вирус. О том, что родственница телеведущей подцепила коронавирус стала известно после того, как она оказалась в реанимации.Телевизионный медик отметила, что мать чувствует себя хорошо и ее состояние уже можно назвать "стабильным". 87-летняя родственница Елены Малышевой достаточно быстро пошла на поправку и уже скоро станет почетной обладательницей антител.Телеведущая признает, что у ее матери была не самая легкая стадия заражения. Женщина около месяца провела в больнице, сражаясь со смертельным вирусом. По словам самой Галины Александровны, справиться с тяжелым недугом ей помогло желание жить.Елена Васильевна сделала акцент на то, что родительница все время принимала антикоагулянты. Подобные лекарства, разжижающие кровь, считаются одним из жизненно необходимых препаратов при коронавирусе. Телеведущая уверена, что у ее матери с самого начала были все факторы риска: сердечная недостаточность, гипертония и легочная гипертензия. Отметим, что в свои 87 лет женщина пережила три порока сердца. Теперь она живет с кардиостимулятором."Моя мама – настоящий победитель. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в кафе. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили! Спасибо моему брату!" – написала Малышева на своей странице в Инстаграме.20 Июн 2020 в 9:52 PDTНапомним, что не только мать Елены переболела коронавирусом, но и брат-близнец Малышевой смог справиться с заразой. Еще в самом начале мая Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы, сдал анализ на COVID-19. В итоге он получил положительный результат.Более того, сама Елена Васильевна подозревала, что заразилась вирусом нового типа от многочисленных родственников. Малышева отмечала у себя сильный кашель и устрашающую одышку. Несмотря на все трудности в семье, телеведущая не раз заявляла, что коронавирус не так уж и страшен. По словам Елены, это "чудо чудесное", которое нужно принять.