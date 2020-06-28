Председатель политического совета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленскгого и его окружение в нарушении Конституции страны. Делают они это, по его мнению, по указке Джорджа Сороса, руководства МВФ и других международных ростовщиков.

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленскгого и его окружение в нарушении Конституции страны. Делают они это, по его мнению, по указке Джорджа Сороса, руководства МВФ и других международных ростовщиков.На официальном сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Медведчук разместил "напоминание для власти". В нем он перечислил статьи Конституции, которые, по его мнению, действующее украинское руководство нарушает.В частности, речь идет уже о самой первой статье, в которой Украина называется правовым государством. Под сомнение этот факт ставят "бродячие активисты", которые законностью своих действий интересуются в последнюю очередь, а власть им в этом потакает.Нарушает основной закон страны и насильственная украинизация. Такая политика идет вразрез с третьей частью десятой статьи Конституции.Усугубляют ситуацию, по словам Виктора Медведчука, реформы, которые проводит Владимир Зеленский и его окружение. Это можно расценивать и как отмену принципа социального государства, и как попрание закрепленных в основном законе прав населения на достаточный уровень жизни."Рано или поздно нынешним представителям власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам", – уверен Виктор Медведчук. Он напомнил, что согласно все той же Конституции, незнание законов от юридической ответственности не освобождает.Щасти на ЗНО!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)