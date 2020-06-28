В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Некоторые из них были разработаны при участи Церкви. Какие именно изменения основного закона в РПЦ считают самыми важными, в интервью России 24 рассказал митрополит Иларион.

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Некоторые из них были разработаны при участи Церкви. Какие именно изменения основного закона в РПЦ считают самыми важными, в интервью "России 24" рассказал митрополит Иларион.- В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Официальная дата – это 1 июля, но отдать свой голос можно уже на этой неделе. Поправок много, и некоторые из них разрабатывались при участии Церкви. Хотелось бы у вас спросить, какие именно поправки?- Прежде всего, я хотел бы сказать, что поправки разрабатывались при участии всех традиционных конфессий Российской Федерации. Прошло специальное заседание Межхристианского консультативного комитета, который объединяет все христианские конфессии нашей страны, и Межрелигиозного совета России, который объединяет все традиционные конфессии нашей страны, включая православие, ислам, иудаизм и буддизм. И вот на этом объединенном заседании было принято обращение к законодателям о внесении поправки с упоминанием Бога. И эта поправка была внесена. То есть эта поправка отражает консенсус всех традиционных религий Российской Федерации, это очень важно подчеркнуть. Это не только Русская Православная Церковь. Даже буддисты на этом заседании поддержали эту поправку, несмотря на то, что в буддизме представление о Едином Боге, Творце неба и земли, отсутствует. Бог – это регулятор нравственности. И вот если отсутствует Бог, значит, отсутствует некая абсолютная основа для нравственных ценностей.Что еще очень важно в поправках, которые внесены в Конституцию, — это то, что государство поддерживает семью как союз мужчины и женщины. Сейчас в разных странах вводятся такие законодательные нормы, которые расширяют понятие семьи, и семьей в некоторых странах уже можно называть союз между двумя мужчинами или союз между двумя женщинами, или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз. В нашем законодательстве закрепляется тот основополагающий принцип, на котором веками строилось человеческое общежитие. Это принцип, согласно которому семья – это союз мужчины и женщины.И важно также, что особой строкой в Конституции закреплено право детей на государственную защиту.Но, конечно, Церковь также горячо поддерживает и целый ряд других поправок, прежде всего, тех, которые направлены на социальную сферу и которые касаются благосостояния людей. Ведь, например, впервые в Конституции будет зафиксирован принцип, согласно которому зарплата человека не может быть меньше прожиточного минимума. Это очень важно. Это будет обязывать всех работодателей платить людям, по крайней мере, по минимуму.Конституционно закреплен принцип индексации пенсий – это тоже очень важно, потому что у любого последующего правительства в какие-нибудь последующие годы могут возникнуть такие ситуации, когда очередной финансовый кризис приведет к тому, что невозможно будет проиндексировать пенсии. Если этот принцип закреплен конституционно, невозможно будет не индексировать пенсии.- Владыка, вы как раз сейчас заговорили о том, что размываются понятия семейного института на Западе. Я не знаю, читали ли вы произведение "Гарри Поттер" Джоан Роулинг, но звезды этого фильма в едином порыве выступили против создательницы книжного оригинала из-за того, что ранее она негативно высказалась в адрес трансгендеров, точнее, даже категорично высказалась о таком понятии, как "человек с менструацией, как замена женщине", ее это возмутило! Из-за этого она стала объектом нападок. Слава Богу, мы в Америке не живем, у нас женщины по-прежнему женщины. Но вот, по-вашему, далек ли апокалипсис, когда запретят вообще разделять людей в разговоре, в медиа, в социальных сетях на мужчин и на женщин?- По крайней мере, нашей стране это не грозит, как показывает наша Конституция и те поправки, которые предлагаются. У нас будет сохраняться традиционный семейный уклад, в нашем обществе будут сохраняться мужчины и женщины. Трансгендеры и представители сексуальных меньшинств не будут подвергаться каким-то гонениям, но этот образ жизни не будет пропагандироваться, как это происходит сейчас на Западе. Мы ведь выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни. Мы в Церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться. Сейчас это размывание нравственной основы человеческого бытия на Западе происходит, причем происходит очень быстрыми темпами.- Владыка, Конституция – Конституцией, но есть еще такое понятие, как "мягкая сила", есть, в конце концов, маркетинг и так далее, и идея ЛГБТ – это идея, которая очень хорошо продается и очень хорошо продвигается. Вчера у меня был разговор с владельцем бренда одежды на территории России, это международный американский бренд, и вот они сейчас ждут поступления коллекции, которая полностью посвящена правам меньшинств. Там будет ЛГБТ-раскраска традиционная – радуга, и так далее. Он не в восторге, он мне честно сказал, что вообще не очень уверен, что в России она будет пользоваться большим спросом. Но это международная политика компании, и он как представитель бренда в России должен на нее отвечать. Как быть с таким влиянием, которое к нам приходит извне? Запретить его, очевидно, невозможно.- Я думаю, что есть способы вполне легального противостояния такому влиянию, потому что, по сути, речь идет о пропаганде того образа жизни, который является нездоровым. Если у нас пропаганда курения запрещена, если, как мы говорили в одной из недавних передач, даже в каждом фильме, где демонстрируется курение, теперь существует такая надпись, которая говорит о том, что курение вредит здоровью, даже если речь идет о фильмах, созданных много десятилетий назад, так почему не может быть каких-то ограничительных норм, которые бы запрещали пропаганду нездорового и противоестественного образа жизни, в том числе, через подобного рода коллекции?Я сам оказался однажды жертвой подобного рода пропаганды. Я пришел на встречу с одной высокопоставленной чиновницей Министерства иностранных дел Великобритании. Происходило дело в Лондоне. Я с ней побеседовал, мы расстались, а потом мне показали фотографию нашей беседы, и вот оказалось, что между мной и ею на столике стоял флаг ЛГБТ. Оказывается, эта дама является пропагандисткой такого образа жизни, и у нее в кабинете стоит такая символика. Но мне не пришло в голову, сев в кресло, осматривать, что стоит вокруг, я просто не заметил этого флажка. Тем не менее, такого рода пропаганда такими способами, на мой взгляд, нечестными, сейчас ведется. И я очень надеюсь на то, что в нашей стране ничего подобного не будет.- Возникает в этой связи вопрос, возвращаясь к теме Джоан Роулинг и к определению того, кто в современном западном мире мужчина, а кто – женщина. По каким признакам их разделяют? Ведь если эти границы нивелируются, размоются, если нет мужчин и женщин, то, получается, нет и запретного плода, нет блуда, прелюбодеяния. Само собой, мужеложство – про это я уже вообще молчу! К чему это приведет тогда?- Традиционные религиозные конфессии всегда стояли, стоят и будут стоять на защите того, что является не просто религиозно-нравственным учением, но и того, что относится к сфере общечеловеческой нравственности. Сейчас некоторые деятели либерализма, особенно на Западе, очень недовольны Церковью и тем, что Церковь защищает традиционные идеалы. Но ведь мы их защищаем не потому, что они традиционные, не потому, что они укоренены в прошлом, а мы знаем, может быть, лучше, чем некоторые политики, как и из чего складывается жизнь людей. В том числе и из чего складывается благополучие людей. Мы знаем, как, например, влияет на людей семейное счастье. И мы, священнослужители, постоянно общаемся с людьми, у которых счастливые семьи, также, как и с людьми, у которых проблемы в семьях. И вот та нравственность, которую предлагает сегодня Церковь, которую предлагают другие традиционные конфессии, с одной стороны, очень реалистична, потому что исходит из опыта жизни людей, но, с другой стороны, направлена на защиту жизни людей, и на то, чтобы сделать людей полноценными и счастливыми.Действительно существуют такие проблемы, как гомосексуализм, как влечение одного человека к представителю своего пола, но проблемы подобного рода решаются и не обязательно только путем внесения тех законодательных норм, которые разрешают или которые пропагандируют подобного рода образ жизни. У Церкви накоплен очень большой опыт пастырской работы, в том числе с людьми, которые имеют подобного рода наклонности. И я думаю, что очень важно, что в России сейчас законодатели прислушиваются к голосу традиционных конфессий, потому что если мы пойдем по тому пути, по которому пошло западное общество, это путь вседозволенности. Об этом еще Достоевский говорил в своих романах, он предупреждал, к чему это может привести. И крылатая фраза, взятая из Достоевского, которая является парафразом того, что он говорил: "Если Бога нет, то все позволено", вот эта фраза как раз и предостерегает от того развития событий, которые сегодня происходят на Западе.- Владыка, и в завершении американской темы. В западных СМИ сейчас обсуждают то, что протесты посеяли серьезный раздор между президентом США Трампом и папой Римским. Вам наверняка об этом известно чуть больше. Соответствует ли это действительности? Если да, то в чем предмет раздора?- Папа Римский как религиозный лидер выразил справедливую озабоченность тем полицейским произволом, который стал причиной протестов, захвативших сейчас всю Америку. И я думаю, что речь здесь не может идти о каком-то личном конфликте. Я думаю, что речь идет о позиции религиозного лидера, которая была озвучена в публичном пространстве. Она может кому-то нравиться больше, кому-то – нравиться меньше, кому-то она может вообще не нравиться, но долг религиозного лидера заключается в том, чтобы откликаться на подобного рода события. И папа Римский в данном случае исполнил этот свой долг.