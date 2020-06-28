Митрополит Иларион рассказал о том, как РПЦ относится к поправкам в Конституцию, передает канал Россия 24.

Митрополит Иларион рассказал о том, как РПЦ относится к поправкам в Конституцию, передает канал "Россия 24".Священник отметил, что поправки разрабатывались при участии всех традиционных конфессий Российской Федерации. Прошло специальное заседание Межхристианского консультативного комитета, который объединяет все христианские конфессии, и Межрелигиозного совета России, который объединяет все традиционные конфессии нашей страны, включая православие, ислам, иудаизм и буддизм. На этом заседании было принято обращение к законодателям о внесении поправки с упоминанием Бога. Поправку, которая отражает консенсус всех традиционных религий Российской Федерации, внесли. Даже буддисты поддержали эту поправку, хотя в буддизме представление о едином Боге, творце неба и земли, отсутствует. Бог – это регулятор нравственности. И если отсутствует Бог, отсутствует абсолютная основа для нравственных ценностей.Митрополит обратил внимание на важность поправки о поддержке семьи как союза мужчины и женщины. Сейчас в разных странах вводятся законодательные нормы, которые расширяют понятие семьи. И где-то семьей можно называть союз между двумя мужчинами, двумя женщинами или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз. В нашем законодательстве закрепляется тот основополагающий принцип, на котором веками строилось человеческое общежитие? семья — это союз мужчины и женщины. Особой строкой в Конституции закреплено право детей на защиту.Конечно, Церковь горячо поддерживает целый ряд других поправок, прежде всего направленных на социальную сферу и касающихся благосостояния людей. Впервые в Конституции будет зафиксирован принцип, согласно которому зарплата человека не может быть меньше прожиточного минимума. Это обяжет работодателей платить людям, по крайней мере, по минимуму.Конституционно закреплен принцип индексации пенсий, потому что у любого последующего правительства могут возникнуть ситуации, когда очередной финансовый кризис приведет к невозможности индексации. Теперь этот принцип закреплен конституционно, его нельзя проигнорировать.