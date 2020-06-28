Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова занялась нападением на членов съемочной группы Ксении Собчак.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова занялась нападением на членов съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Об этом Мерзлякова рассказала в субботу на видеоконференции со штабом по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию."Так получилось, что вы нам добавили гостя московского, и сегодня я ещё и этим занимаюсь", — сказала Мерзлякова.Мерзлякова водит в состав Совета по правам человека и мониторинговой группы Совета по наблюдению за голосованием в России.По ее словам, полицейские советуются с ней в ситуации с ковид-диссидентом схиигуменом Сергием (духовник Среднеуральского женского монастыря).Как Собчак рассказала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", её съемочную группу в монастыре избили, а видеозаписи отобрали. Саму телеведущую толкнули на камень. Журналисты вызвали полицию на место происшествия и написали заявление на нападавших.Ранее схиигумен Сергий заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 - миф и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. На отца Сергия полиция завела административное дело за публикацию заведомо недостоверной общественно значимой информации, а Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении.