Николай Горохов, Народный артист Российской Федерации: «Нам предлагают великое слово «Бог» внести в Основной закон нашего государства. Мне кажется, это чрезвычайно важно и мне как внуку

Николай Горохов, Народный артист Российской Федерации: «Нам предлагают великое слово «Бог» внести в Основной закон нашего государства. Мне кажется, это чрезвычайно важно и мне как внуку православного священника, репрессированного в 1937-м году, да и вообще для всей нашей страны. Великие старцы говорили: «У кого Бог на первом месте, то все остальное на своем». Я хотел