28.06.2020

2020-06-28 15:15:04

Наталья Адамович: обновленная Конституция не позволит никому претендовать на наш Крым

Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, убеждена, что настало время перемен.

- Прошло 27 лет, с 1993 года, как была принята Конституция РФ. За это время, конечно, произошло очень много изменений, и если сравнить 90-е годы и сегодня 2020-й год, - конечно, очень много изменений произошло в нашей стране. За это время в Госдуме было принято очень много хороших законов, и мне, как гражданке России, хотелось чтобы эти законы были еще подкреплены в Главном законе нашего государства - Конституции РФ. Это касается соц.гарантий для инвалидов, для пенсионеров, для многодетных детей, для ветеранов - очень много поправок внесено в Конституцию. И конечно, самое главное - это территориальная целостность нашего государства. Чтобы никто не претендовал на наш Крым, на Курильские острова и на другие территории нашей страны.

И, конечно же, память и увековечивание памяти - это очень важно членам нашей организации погибших защитников Отечества. Поэтому я хочу сказать, что важно каждому гражданину России прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Это нужно. По этой Конституции будут жить наши дети, наши внуки. И это наш завтрашний день.