Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за журналистку. Политик подчеркнул, что Ксения Собчак выполняла свой журналистский долг, мешать ей в этом было неправильно.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась зажурналистку. Политик подчеркнул, что Ксения Собчак выполняла свой журналистскийдолг, мешать ей в этом было неправильно.По словам депутата, теледива приехала в Среднеуральскийженский монастырь ради интервью, она, естественно, была без оружия и ни на когонападать не собиралась. Наталья Поклонская подчеркнула, что к журналистскомутруду необходимо относиться с уважением. Неудобные вопросы от представителя СМИ – не повод проявлять агрессию и распускать руки.Политик считает, что скандальному эпизоду в религиозномучреждении необходимо дать правовую оценку. Реагировать на случившеесянадо законными методами.Поклонская сообщила, что истинно верующий всегда противнасилия. Человек, полюбивший Бога, никогда не поднимет руку на приходящего кнему. "Нельзя впадать в такую агрессию. Нужно знать границы", – заметилаНаталья.Также Поклонская опровергла слова опального схиигумена СергияРоманова. Ранее руководитель монастыря заявил, что является духовником Натальи.Как оказалось, старец сам приписал себе этот статус.Напомним, на днях Ксения Собчак вместе со съемочной группойприбыла в Среднеуральский женский монастырь. Журналистка работает наддокументальным фильмом. На территории религиозного учреждения разгорелсяконфликт. .Режиссера ленты избили, а ее саму повалили на землю и не позволяли встать. Незнакомцы отобрали у оператора камеру и удалили все материалы с флешки.27 Июн 2020 в 7:12 PDTВ недавнем интервью журналистка сообщила, что эпизод произошелне на территории самого монастыря, а на кладбище, которое располагается рядом. Напогост журналисты приехали вместе с героем документального фильма. Тамнаходится могила матери спикера.