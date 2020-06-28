Андрюха, бежим, - очевидец запечатлел на видео атмосферный вихрь, образовавшийся на территории Вологодской области. Кадры не самого характерного для этого региона природного явления, появились в Сети.

Очевидцы запечатлели на камеру смартфона настоящий торнадо, появившийся на территории Тарногского района Вологодской области. Кадры были сделаны в минувшую пятницу, 26 июня.На записи виден внушительный смерч, прошедший, к удаче автора ролика, в стороне от того места, из которого велась съемка.Как сообщают местные СМИ, данных о наличии жертв и повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры не поступало.Тем не менее, известно, что в результате буйства стихии пострадало множество деревьев, среди которых оказалась 145-летняя сосна, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев.