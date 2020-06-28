Вокалистка вспомнила, как однажды чудом выжила в кошмарном
ДТП. По словам Татьяны Овсиенко, врачи пророчили ей инвалидность.
Вокалистка вспомнила, как однажды чудом выжила в кошмарном
ДТП. По словам Татьяны Овсиенко, врачи пророчили ей инвалидность.
Страшная авария произошла много лет назад, тогда знаменитость была солисткой
коллектива "Мираж". В тот роковой вечер артистка опаздывала на концерт. Татьяна
Овсиенко ехала на авто с водителем. "И в нас врезалась машина..." – вспомнила страшный эпизод знаменитость.
После случившегося Овсиенко несколько месяцев провела на
больничной койке. Татьяна получила повреждение позвоночника и не могла самостоятельно ходить. Доктора разводили
руками и говорили, что она останется инвалидом.
Выздороветь вокалистке помогла любовь к сцене. Как-то раз
Овсиенко подслушала разговор коллег. На место Татьяны в "Мираже" искали новую
солистку. "Она уже не поднимется, а концерты назначены..." – услышала артистка.
В тот момент певица поняла, что пора брать себя в руки.
Татьяна заявила, что не откажется от гастролей. Концерты знаменитость давала
сидя. На сцену Овсиенко брала с собой нашатырь, чтобы вдыхать, когда совсем
невмоготу. Также вокалистка зажимала в руке иголку. Ею она колола себя,
когда теряла сознание.
признается, что в тот момент на первом
месте у нее была карьера. Артистка получала от работы огромное удовольствие.
25 Июн 2020 в 12:43 PDT
В те годы, по словам вокалистки, она практически ничего не
зарабатывала. Ее гонорар составлял всего 30 рублей. Татьяна довольствовалась
тем, что продюсер снимал квартиру в Москве и обеспечивал нарядами.