Вокалистка вспомнила, как однажды чудом выжила в кошмарном ДТП. По словам Татьяны Овсиенко, врачи пророчили ей инвалидность.

Вокалистка вспомнила, как однажды чудом выжила в кошмарномДТП. По словам Татьяны Овсиенко, врачи пророчили ей инвалидность.Страшная авария произошла много лет назад, тогда знаменитость была солисткойколлектива "Мираж". В тот роковой вечер артистка опаздывала на концерт. ТатьянаОвсиенко ехала на авто с водителем. "И в нас врезалась машина..." – вспомнила страшный эпизод знаменитость.После случившегося Овсиенко несколько месяцев провела набольничной койке. Татьяна получила повреждение позвоночника и не могла самостоятельно ходить. Доктора разводилируками и говорили, что она останется инвалидом.Выздороветь вокалистке помогла любовь к сцене. Как-то разОвсиенко подслушала разговор коллег. На место Татьяны в "Мираже" искали новуюсолистку. "Она уже не поднимется, а концерты назначены..." – услышала артистка.В тот момент певица поняла, что пора брать себя в руки.Татьяна заявила, что не откажется от гастролей. Концерты знаменитость даваласидя. На сцену Овсиенко брала с собой нашатырь, чтобы вдыхать, когда совсемневмоготу. Также вокалистка зажимала в руке иголку. Ею она колола себя,когда теряла сознание.признается, что в тот момент на первомместе у нее была карьера. Артистка получала от работы огромное удовольствие.25 Июн 2020 в 12:43 PDTВ те годы, по словам вокалистки, она практически ничего незарабатывала. Ее гонорар составлял всего 30 рублей. Татьяна довольствоваласьтем, что продюсер снимал квартиру в Москве и обеспечивал нарядами.