Теледиву обвинили в грязном пиаре. По словам представителя схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволода Могучева, Ксения Собчак спровоцировала скандал.

Теледиву обвинили в грязном пиаре. По словам представителясхиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволода Могучева,Ксения Собчак спровоцировала скандал.Могучев подчеркнул, что заявления Собчак о том, что ееизбили в стенах православной обители, неправдивы. Журналистку и пальцем никтоне тронул. "Она устроила истерику и устроила скандал", – добавил соратник схиигумена.Всеволод Могучев расценил произошедшее как пиар-акциюприуроченную к выходу документального фильма о схиигумене Сергии Романове. Представительзапрещенного в служении церковного начальника уверен, что скандал привлечетвнимание зрителей и позволит собрать большое количество просмотров в Сети.Накануне, 27 июня, Ксения Собчак в личном телеграм-канале "Кроваваябарыня" сообщила, что на нее было совершено нападение. Журналистка приехала в Екатеринбургсо своей съемочной группой, чтобы сделать фильм об опальном начальникеправославного монастыря, отце Сергии.Напомним, 16 июня стало известно о том, что женскиймонастырь "Спорительница хлебов" захвачен. Схиигумен религиозного заведенияначал вести службы вопреки запрету. Отец Сергий является ковид-диссидентом – отрицаетсуществование коронавирусной инфекции. По некоторым данным на территорииправославной обители находились казаки. После сообщения о захвате в монастырьприехали полицейские и сотрудники ФСБ.