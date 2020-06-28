Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в эфире телеканала Россия 24 заявила, что изменения в Конституции усилят обязательства государства перед россиянами с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что изменения в Конституции усилят обязательства государства перед россиянами с детьми. В случае одобрения гражданами поправок во время всероссийского голосования, сказала омбудсмен, появятся дополнительные гарантии при защите прав детей и реформировании системы органов опеки."Можно сказать: ну а что, без дополнительных поправок в Конституцию кто-то мешал помогать семье? Конечно же, нет", — подчеркнула Кузнецова.Конкретные обязательства, надеется Кузнецова, позволят более быстро реформировать российскую опеку детей.