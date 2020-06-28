Валентина Бородина, председатель общественной организации «Владимирский областной союз женщин»: «Конституция с поправками осуществляться будет в вашей жизни, поэтому призываю вас

Валентина Бородина, председатель общественной организации «Владимирский областной союз женщин»: «Конституция с поправками осуществляться будет в вашей жизни, поэтому призываю вас проголосовать за поправки в Конституцию, это в основном для вас. А я, как представитель старшего поколения, голосую за семейные ценности, за материнство, детство, отцовство, за поддержку НКО и волонтерства, за сохранение исторических памятников».