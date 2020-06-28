Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества: «Прошло 27 лет с 1993 года, как была

Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества: «Прошло 27 лет с 1993 года, как была принята Конституция РФ. За это время, конечно, произошло очень много изменений, и если сравнить 90-е годы и сегодня 2020-й год, — конечно, очень много изменений произошло в нашей стране. За это время в Госдуме