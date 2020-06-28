Владимир Семин, председатель Владимирской городской региональной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»: «Я считаю, что та статья, которая вносится по оказанию помощи

Владимир Семин, председатель Владимирской городской региональной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»: «Я считаю, что та статья, которая вносится по оказанию помощи волонтерству и некоммерческим организациям, очень нужна. Почему? Потому что я возглавляю одну из самых крупных общественных организаций города Владимира, и у нас все категории граждан, которые работали на заводах на фабриках, врачи, химики. Но