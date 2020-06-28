Аптека Mohren Apotheke в австрийской столице приняла решение сменить название и логотип в поддержку темнокожего населения. Слово mohr означает устаревший термин, которым ранее называли мавров. Владельцы аптеки таким образом обозначали, что многие лекарственные снадобья попадали в средневековую Европу с Востока и из Африки.

Аптека Mohren Apotheke в австрийской столице приняла решение сменить название и логотип в поддержку темнокожего населения, пишет Kronen Zeitung. Слово mohr означает устаревший термин, которым ранее называли мавров. Владельцы аптеки таким образом обозначали, что многие лекарственные снадобья попадали в средневековую Европу с Востока и из Африки. Нынешнее руководство аптеки заявляет, что этим названием желает сохранить память о целительском искусстве темнокожих врачевателей, однако осознает, что для многих людей данный термин является дискриминационным и оскорбительным.Изображение мавра было удалено из витрины аптеки, сейчас идет разработка нового логотипа — издание публикует фотографию этого события. В комментариях читатели издания задаются резонным вопросом — что делать людям, носящим фамилию с корнем mohr и не придется ли им менять документы.Ранее в Берлине неизвестные закрасили часть однокоренного названия станции метро "Моренштрассе" (Morhenstraße) и таблички с названием улицы. По одной из версий, свое название улица получила из-за того, что на ней жили чернокожие, служившие принцу Пруссии, первому маркграфу Бранденбург-Шведтскому Филиппу Вильгельму.