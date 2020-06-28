Генеральный директор компании Городские инновационные технологии Сергей Минко назвал несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Учитывая регулярные повышения тарифов эти советы оказываются как никогда актуальными.

Генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко назвал несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Учитывая регулярные повышения тарифов эти советы оказываются как никогда актуальными.С 1 июля запланировано очередное повышение тарифов ЖКХ в России. Выплаты будут повышены, в частности, за электроэнергию и газ. Однако существует несколько работающих рецептов по снижению расходования ресурсов. Это, в свою очередь, приведет к экономии на услугах ЖКХ.Самый легкий способ заключается в своевременной оплате счетов. Таким образом человек избежит начисления пеней и штрафов. Второй сценарий предполагает переход от оплаты по установленным тарифам и нормативам к оплате за фактический расход."Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза", – подчеркнул Сергей Минко. По его словам, даже летом, когда расход воды повышается, разница между фактическим расходованием воды и тем, что показывает расчет по коэффициентам, существенна.Третий способ – установка энергосберегающих электроприборов и пластиковых окон. Первое уже в своем названии содержит указание на экономию. Второе необходимо для того, чтобы в зимний период не допускать неконтролируемого расхода тепла."Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям", – предупреждает Сергей Минко.Попытка обеспечить себе экономию таким способом чревата не только аварией на линии или в самом помещении, но и солидным штрафом. Как итог – человек останется еще должен государству и может лишиться жилья в результате несчастного случая.Четвертый, заключительный, способ касается активного участия человека в работе домоуправляющей компании. Таким образом можно заставить ее действовать в интересах жильцов, в том числе – помочь экономить им на услугах ЖКХ.