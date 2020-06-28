28.06.2020

2020-06-28 14:55:06

Редкие виды растений Владимирской области можно распознать через смартфон

Во время пандемии многие изолировались на даче. И было достаточно времени для созерцания живой природы, в том числе и у детей - хотя сегодня они больше увлечены гаджетами. Но приложение iNaturalist объединило интерес к мобильному и к природе. Оно определяет любой вид растения или животного.

Мы побеседовали с биологом МГУ из Владимира Алексеем Серегиным, он организовал в России спецпроект - "Флора России".

Приложение iNaturalist знает каждую травинку, цветок и животное на планете. И это не только заслуга ученых-биологов. Хотя они и сыграли в разработке решающую роль. Но фотографии видов загружали обычные люди, а ботаники определили и описали их. Это переросло в огромную базу наблюдений. Inaturalist - разработка Силиконовой долины, университета Беркли в Калифорнии.

Скотт Лоури, разработчик прилжения Айэчуралист. США, Калифорния:

- Это работает как обычная социальная сеть, где люди делятся фотографиями и потом их обсуждают. Только здесь - о природе И я думаю, это здорово объединяет людей.

4 года назад приложение было популярно только в Калифорнии. Но сегодня это такая же глобальная платформа как гугл или фейсбук. Приложение распознает миллионы растений по всему миру. В том числе в нашей стране - благодаря проекту МГУ "Флора России". В числе его разработчиков - владимирский биолог Алексей Серегин. Несколько лет назад Алексей с другими учеными-биологами оцифровал гербарий Московского университета - труды ботаников за 150 лет . А это более миллиона гербарных образцов.

Алекей Серегин, ведущий научный сотрудник биофака МГУ:

- И если раньше любители брали в руки гербарные папки. Показывали, сушили, определяли. То за последние 5-7 лет, когда технологии стали производительными, смартфоны стали доступны каждому, а скорость интернета - запредельной. Сбор данных переместился в интернет.

Для создания Атласа "Флора владимирской области" в 2012 Алексей Серегин изучил почти полторы тысячи видов, из них половина - в нацпарке Мещера. Биолог вспоминает: все лето тогда работал в поле и обошел девятьсот километров! Поэтому теперь без труда определит любое растение.

- В принципе, вот такого ракурса более чем хватает. Вот он фокусируется, я фотографирую, всё - галочка.. И растение уходит в базу. Фотография отправляется по оптоволоконным кабелям в Калифорнию. Там система срабатывает и передает ответ. Посмотрите, он знает точно, что это род частотел.

Сейчас Флора России проводит соревнование между регионами. За два дня нужно было сделать больше двух тысяч снимков хорошего качества. Владимирская область вошла в топ-16 команд, но соперники оказались сильнее.

Алексей Серегин, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ:

- Мы запустили эту платформу, нас ждал просто взрыв интересов, взрыв данных. Люди стали бороться, сражаться - кто кого. Потом мы стали еще кубок проводить. Потому что там большие регионы всегда впереди, это неинтересно. А так кубок, два дня, кто — кого.

Многие растения и животных мы встречаем каждый день. Но в основном природа остается для нас безымянной. Кто знает, вдруг бабочка, которая села нам на руку, на самом деле - исчезающий вид?

Анастасия Сахарова. Александр Голубев. Вести-Владимир.