В матче 24-го тура российской премьер-лиги Ростов на поле домашней арены обыграл тульский Арсенал со счетом 2:1. Для оружейников это поражение стало четвертым кряду.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Для "оружейников" это поражение стало четвертым кряду.У победителей встречи голами отметились Павел Мамев и Алексей Ионов, забившие мячи на 1-й и 17-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 58-й минуте отличился Евгений Луценко."Ростов" с 41 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина 1 июля примут "Краснодар", а "пушкари" в тот же день дома сыграют с "Ахматом".