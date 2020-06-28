Журналистка раскрыла подробности случившегося с ней на территории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак собирается довести дело до суда.

Журналистка раскрыла подробности случившегося с ней натерритории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак собираетсядовести дело до суда.По словам теледивы, в православную обитель она и ее команда приехалидля съемок документального фильма. Как оказалось, на территории храма находится могила, где покоитсямать героини картины. Женщина навещала захоронение в присутствии съемочной группы.Ксения Собчак отметила, что никаких запрещающих вход знаков,заборов и ограждений не было. Они беспрепятственно подошли к могиле, но уже тамих настигли "люди бандитского вида". Журналистка также охарактеризоваланезнакомцев как "огромных бугаев".Крепкие мужчины начали выталкивать членов съемочной группы стерритории кладбища в сторону площади, что рядом с храмом. "Там они меня толкнули иудерживали на земле", – сказала теледива.Пока Ксения Собчак пыталась вырваться из лап незнакомцев,режиссера документального фильма, Сергея Ерженкова, начали бить. У киношникаотняли камеру.Досталось одному из героев картины журналистки, Филиппу. Мужчиназнает о жизни монастыря не понаслышке. В момент нападения герой рассказывал,как в детстве над ним издевались в стенах православной обители.Напомним, ранее, говоря о случившемся, Ксения Собчак назвалапроисходящее в религиозном учреждении беспределом и "православным Талибаном" в отдельновзятом городе. Журналистка собирается выяснить, кем являются "бугаи" в черныхспортивных костюмах, и какое отношение они имеют к монастырю.намерена пойти с иском в суд.Знаменитость уже обратилась за поддержкой к адвокатам. Незнакомцы удалили все важные материалы с флешки камеры. Знаменитость назвала это воспрепятствованиемжурналисткой работе.