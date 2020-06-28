Журналистка раскрыла подробности случившегося с ней на
территории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак собирается
довести дело до суда.
Журналистка раскрыла подробности случившегося с ней на
территории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак собирается
довести дело до суда.
По словам теледивы, в православную обитель она и ее команда приехали
для съемок документального фильма. Как оказалось, на территории храма находится могила, где покоится
мать героини картины. Женщина навещала захоронение в присутствии съемочной группы.
Ксения Собчак отметила, что никаких запрещающих вход знаков,
заборов и ограждений не было. Они беспрепятственно подошли к могиле, но уже там
их настигли "люди бандитского вида". Журналистка также охарактеризовала
незнакомцев как "огромных бугаев".
Крепкие мужчины начали выталкивать членов съемочной группы с
территории кладбища в сторону площади, что рядом с храмом. "Там они меня толкнули и
удерживали на земле", – сказала теледива.
Пока Ксения Собчак пыталась вырваться из лап незнакомцев,
режиссера документального фильма, Сергея Ерженкова, начали бить. У киношника
отняли камеру.
Досталось одному из героев картины журналистки, Филиппу. Мужчина
знает о жизни монастыря не понаслышке. В момент нападения герой рассказывал,
как в детстве над ним издевались в стенах православной обители.
Напомним, ранее, говоря о случившемся, Ксения Собчак назвала
происходящее в религиозном учреждении беспределом и "православным Талибаном" в отдельно
взятом городе. Журналистка собирается выяснить, кем являются "бугаи" в черных
спортивных костюмах, и какое отношение они имеют к монастырю.
намерена пойти с иском в суд.
Знаменитость уже обратилась за поддержкой к адвокатам. Незнакомцы удалили все важные материалы с флешки камеры. Знаменитость назвала это воспрепятствованием
журналисткой работе.