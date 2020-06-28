В матче 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичное Динамо сыграет с московским ЦСКА. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую встречу.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичное "Динамо" сыграет с московским ЦСКА. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую встречу."Динамо": Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаузинью, Карпаузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.Ранее сообщалось, что динамовцы выставят против армейцев молодежный состав, поскольку главная команда ушла на карантин. Однако позже "бело-голубые" объявили, что все же сыграют основной командой.Матч "Динамо" – ЦСКА пройдет на поле "ВТБ Арены" в Москве, начало в 19:00 по местному времени. Армейцы с 36 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а динамовцы расположились на восьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.