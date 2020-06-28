Лидер группы Ленинград обратил внимание на скандал с участием журналистки Ксении Собчак. Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что теледива планирует судиться с обидчиками.

Лидер группы "Ленинград" обратил внимание на скандал сучастием журналистки Ксении Собчак. Сергей Шнуров отреагировал на новость отом, что теледива планирует судиться с обидчиками.Ксения Собчак и ее адвокаты готовятся податьиск. Ранее журналистка сообщила, что пережила нападение.Эпизод произошел на территории Среднеуральского женскогомонастыря, куда звезда прибыла, чтобы снять документальный фильм. Крепкиемужчины избили режиссера картины, отобрали камеру, удалили с флешки аппаратаважную информацию. Настрадалась и сама журналистка: Ксению повалили на землю, ей не позволяли встать на ноги.Собчак и другие пострадавшие уже зафиксировали полученныетравмы в медицинском учреждении и пообщались с полицейскими. Журналистказаявила, что обратится за защитой к Фемиде.Произошедшее с теледивой не прошло мимо музыканта СергеяШнурова. С журналисткой у артиста давний конфликт.В личном микроблоге Сергей высмеял Ксению в стихах. Вокалистотметил, что теледива в последнее время постоянно ввязывается в скандалы. "Носвчера еще сломала,/ Но внимания ей мало./ Тему держит норовисто,/ Быстрая какНоррис Чак,/ И к монахам-каратистам/ Скачет Ксения Собчак", – разнес заклятуюподругу музыкант.27 Июн 2020 в 7:12 PDTВысмеял лидер группы "Ленинград" и нашумевшее видео, котороебыло снято . В кадре Ксения Собчак, пятясь отслужителя православной обители, падает на землю. По словам Шнурова, журналистку"ткнули клумбой в рыло", чтобы она не ходила под чужими заборами. В конце стихотворениямузыкант выразил сожаление, что суд будет проходить не на лобном местереалити-шоу "Дом-2", ведущей которого Ксения была много лет.