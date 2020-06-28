В Новгородской области в субботу, 27 июня, торжественно открыли памятник красноармейцам Волховского фронта, которые сражались с фашистами в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

В Новгородской области в субботу, 27 июня, торжественно открыли памятник красноармейцам Волховского фронта, которые сражались с фашистами в этих местах в годы Великой Отечественной войны.Мемориал установлен у трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург в так называемой Долине Смерти, где в 1942 году около деревни Мясной Бор шли ожесточенные бои. В них погибли около 50 тысяч человек, более 30 тысяч попали в плен, а в живых остались всего 13-15 тысяч.На церемонию открытия приехали глава Минтранса Евгений Дитрих, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также помощник главы государства Игорь Левитин."Помимо вещей материальных, на этой дороге появляются места духовного притяжения, такие, как этот замечательный памятник. Это показывает, что мы умеем чтить память наших предков", — заявил на церемонии Дитрих, слова которого приводит ТАСС.На фасаде горельефа памятника высотой 3,2 метра с 6-метровым постаментом изображен фрагмент сражения. В составе мемориала также — киот иконы Божьей Матери "Знамение" и Святого Благоверного князя Александра Невского.