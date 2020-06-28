Телеведущий Иван Ургант прокомментировал свежее фото супруга Аллы Пугачевой. Юморист Максим Галкин позирует без рубашки.

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал свежее фото супругаАллы Пугачевой. Юморист Максим Галкин позирует без рубашки.В популярном шоу "Вечерний Ургант" продемонстрировали снимокиз аккаунта Галкина в соцсетях. В кадре Максим позирует с голым торсом. Комикзапечатлен на фоне кустов. Судя по всему, фотосессию знаменитостьустроила в собственном саду.Ведущий программы, Иван Ургант, по-доброму высмеял супругаПримадонны отечественной эстрады. Шоумен иронично сказал, что комика, скорее всего,застали врасплох. "Это видно по расслабленной позе", – улыбнулся Иван.Также телеведущий предположил, что на Галкина могли наброситься дикие псы. По словам Ивана, собаки украли рубашку Максима, разорвали шорты исгрызли нижнее белье.Второй ведущий "Вечернего Урганта" Константин Анисимов,согласился с коллегой. Также он отметил, что 44-летний комик находится в прекраснойфизической форме.Ургант решил, что снимок Галкина может носить название "Лучшевсех". Таким образом, Иван сделал отсылку к одноименной программе Максима, кудаприглашаются юные дарования от трех до 12 лет. "Кстати, это первый случай,когда журналы Men’s Health, "Сад-огород" и "Вестник депиляции" выйдут содинаковой обложкой", – посмеялся над коллегой ведущий шоу.Отметим, что поклонников шоу "Вечерний Ургант" вид Галкинабез рубашки не впечатлил. Зрители наперебой спрашивали, куда делся ДмитрийХрусталев. Актер много лет был соведущим Ивана Урганта. Пользователи Сетитребовали вернуть "лысого Митю" в программу.