Единственная дочь вокалистки Любови Успенской решила завязать с алкоголем. Татьяна Плаксина призналась, что ее организм уже не принимает подобные напитки.

Единственная дочь вокалистки Любови Успенской решилазавязать с алкоголем. Татьяна Плаксина призналась, что ее организм уже непринимает подобные напитки.30-летняя наследница звезды русского шансона уже несколькомесяцев проживает в США. В Калифорнии Татьяна Плаксина занимается живописью ипривыкает к самостоятельной жизни.Отпрыск Любови Успенской ведет личный инстаграм-аккаунт, вкотором часто оставляет оригинальные публикации. Например, накануне Татьянавыложила фото собственной руки с бокалом вина. В подписи к посту Плаксинасообщила, что пить больше не может. Из-за алкоголя у нее болит голова и начинается"непроизвольная "чистка" организма". "Видно в 30 лет уже харе пить!" -рассудила наследница вокалистки.Как расценивать пост Плаксиной поклонники так и не поняли.Спустя время девушка удалила публикацию. Между тем СМИ заподозрили дочьУспенской в алкоголизме, дескать, Татьяна публично признала проблему.Напомним, отношения Татьяны Плаксиной и Любови Успенской всееще конфликтные. В личном микроблоге дочь критикует знаменитую родительницу. Не так давно девушка напала на подругу вокалистки, певицу Наргиз Закирову. Татьяна .24 Июн 2020 в 4:24 PDTДобавим, Плаксина и Успенская окончательно разругались послеодного из выпусков программы "Звезды сошлись", что на НТВ. В эфире ток-шоуТатьяна заявила, что родительница издевается над ней и не позволяет житьсамостоятельно. Разразился громкий скандал. В ответ Любовь Успенская сообщила,что ее наследница лечилась от наркотической зависимости. В итоге ТатьянаПлаксина уехала в Америку к отцу.