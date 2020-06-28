Единственная дочь вокалистки Любови Успенской решила
завязать с алкоголем. Татьяна Плаксина призналась, что ее организм уже не
принимает подобные напитки.
Единственная дочь вокалистки Любови Успенской решила
завязать с алкоголем. Татьяна Плаксина призналась, что ее организм уже не
принимает подобные напитки.
30-летняя наследница звезды русского шансона уже несколько
месяцев проживает в США. В Калифорнии Татьяна Плаксина занимается живописью и
привыкает к самостоятельной жизни.
Отпрыск Любови Успенской ведет личный инстаграм-аккаунт, в
котором часто оставляет оригинальные публикации. Например, накануне Татьяна
выложила фото собственной руки с бокалом вина. В подписи к посту Плаксина
сообщила, что пить больше не может. Из-за алкоголя у нее болит голова и начинается
"непроизвольная "чистка" организма". "Видно в 30 лет уже харе пить!" -
рассудила наследница вокалистки.
Как расценивать пост Плаксиной поклонники так и не поняли.
Спустя время девушка удалила публикацию. Между тем СМИ заподозрили дочь
Успенской в алкоголизме, дескать, Татьяна публично признала проблему.
Напомним, отношения Татьяны Плаксиной и Любови Успенской все
еще конфликтные. В личном микроблоге дочь критикует знаменитую родительницу. Не так давно девушка напала на подругу вокалистки, певицу Наргиз Закирову. Татьяна .
24 Июн 2020 в 4:24 PDT
Добавим, Плаксина и Успенская окончательно разругались после
одного из выпусков программы "Звезды сошлись", что на НТВ. В эфире ток-шоу
Татьяна заявила, что родительница издевается над ней и не позволяет жить
самостоятельно. Разразился громкий скандал. В ответ Любовь Успенская сообщила,
что ее наследница лечилась от наркотической зависимости. В итоге Татьяна
Плаксина уехала в Америку к отцу.