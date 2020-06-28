Из них 23 заболевших – жители Костромы.

Коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 37 человек в Костромской области по данным на 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Больше всего заболевших в Костроме – 23 человека. Преимущественно новый вирус передался через родственные и бытовые контакты.Четыре человека заболели в Галиче и Галичском районе, по двое -в Антропово и Антроповском районе.«Всего в Костромской области зарегистрирован 1531 заболевший коронавирусом. В стационарах больниц региона медицинскую помощь получают 89 человек, на поддержке аппаратов ИВЛ находятся три пациента. Более 500 человек лечатся амбулаторно»,- говорится в сообщении.Врачи с начала пандемии вылечили 887 человек.