В Вильнюсе неизвестные вандалы осквернили памятник раввину Элияху бен Шломо Залману, известному как Виленский гаон. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя этот инцидент, отметил, что у него не хватает слов, чтобы выразить возмущение.

В Вильнюсе неизвестные вандалы осквернили памятник раввину Элияху бен Шломо Залману, известному как Виленский гаон.Сообщение о произошедшем поступило в полицию литовской столицы вечером 26 июня. Очевидцы сообщили, что памятник Виленском гаону облит какой-то светлой жидкостью.Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя этот инцидент, отметил, что у него не хватает слов, чтобы выразить возмущение. "Осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве", — признался министр.По словам Линкявичюса, эта акция направлена в первую очередь "против Литвы, против ее имиджа в мире", пишет ТАСС.Элияху бен Шломо Залман (1720-1797) известен как выдающийся раввин своего поколения. Его имя носит Государственный еврейский музей в Литве, а нынешний год объявлен годом Виленского гаона и литовской еврейской истории.