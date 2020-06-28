Вакцина против коронавируса, когда она появится, должна стать глобальным общественным благом и распространяться по всему миру безвозмездно, убежден премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Вакцина против коронавируса, когда она появится, должна стать глобальным общественным благом и распространяться по всему миру безвозмездно, убежден премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Выступая на всемирной конференции по международной инициативе Coronavirus Global Response, которая проводится при поддержке организации Global Citizen, глава греческого правительства подчеркнул, что коронавирус является угрозой для всего мира, и эта угроза должна получить глобальный ответ.Мицотакис рассказал об успешном опыте Греции в борьбе с пандемией, что сейчас позволяет обществу и экономике постепенно возвращаться к нормальной жизни. По его словам, власти страны приняли "быстрые и решительные меры", чтобы преодолеть первую атаку вируса. "Число новых случаев остается полностью под контролем", — приводит слова премьера РИА Новости.Однако, продолжил Мицотакис, необходимо сохранять бдительность, а также надеяться, что лекарство и вакцина от коронавируса будут разработаны в ближайшем будущем."Вакцина должна быть доступна во всех уголках мира и быть доступной для всех", — подчеркнул премьер-министр Греции.