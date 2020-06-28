В результате пятничных беспорядков в Вене пострадали несколько сотрудников полиции: один получил травму плеча, еще пятерых оглушило взрывом петарды.

В результате пятничных беспорядков в Вене пострадали несколько сотрудников полиции: один получил травму плеча, еще пятерых оглушило взрывом петарды.Все началось с того, что агрессивно настроенная турецкая молодежь попыталась сорвать демонстрацию курдских и левых активистов в районе Фаворитен. Правоохранителям удалось предотвратить прямое столкновение, однако участники обеих акций забросали их бутылками и пиротехникой.В субботу в Вене курдские демонстрации продолжаются. В акциях принимают участие представители антифашистских движений, которые выступают против политики турецкого руководства. В местах проведения демонстраций дежурят усиленные подразделения полиции, "вооруженные" водометами. В небе с середины недели барражирует полицейский вертолет, пишет ТАСС.Конфликт между турками и курдами начался в Вене в среду, 24 июня. В 10-м районе Фаворитен собралась мирная курдская демонстрация за права женщин, однако ее попытались сорвать молодые турки. Беспорядки в австрийской столице не прекращаются уже четвертый день.